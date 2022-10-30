مسابقة دولية لتعزيز المعلوماتية في المدارس الحكومية

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وتعد المسابقة مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتية (علوم الكمبيوتر) والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس في جميع الأعمار. وعادة ما يتم الإشراف على المشاركين من المعلمين الذين قد يدمجونها في أنشطتهم التعليمية. يتم تنفيذ التحدي باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة.وتتكون مسابقة بيبراس من مجموعة من المشكلات القصيرة عبر الإنترنت تسمى مهام بيبراس. المهام ممتعة وجذابة وتستند إلى المشاكل التي يجتمع علماء الكمبيوتر في كثير من الأحيان ويستمتعون بحلها. يمكن حل المهام دون معرفة مسبقة، ولكن بدلا من ذلك تتطلب التفكير المنطقي. الهدف من المسابقة هو حل أكبر عدد ممكن من المسائل في الوقت المخصص.
أهداف المسابقة
- التشجيع على مهارات حل المسائل ومفاهيم المعلوماتية
- المقدرة على تحويل المسائل الصعبة إلى عناصر سهلة
- تصميم الخوارزميات، والتعرف على الأنماط، والتجريد
- اختبار قدرة الطالب على التفكير في حل المشكلات
- تعلم طرق الحل المنهجي بطريقة غير مباشرة
- حل أكبر عدد ممكن من المسائل في الوقت المخصص
شروط التسجيل
- تعبئة النموذج الالكتروني لطلب المشاركة
- لن يتم اعتماد أي طلب غير مسجل بالطريقة الرسمية
- تسديد المساهمة المالية (40 ريالا) بعد إشعاره بالموافقة على التقدم للمسابقة
- يتم اعتماد تسجيله النهائي في المسابقة
إحصائيات المسجلين
- 5434 العدد الإجمالي
- 1312 من تعليم الشرقية
- 1036 من تعليم الرياض
- 627 من تعليم جدة
- 346 من تعليم مكة
- 309 الهيئة الملكية بالجبيل
- 300 من تعليم الأحساء
حول المسابقة
- اللغة العربية – الإنجليزية
- موعد الاختبار 11 نوفمبر 2022
- وقت الاختبار الساعة 02:00 م
- زمن الاختبار ساعة واحدة
- رسوم المشاركة 40 ريالا سعوديا
- المجال المعلوماتية
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