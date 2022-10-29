21 جامعة سعودية في تصنيف التايمز للتخصصات

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وتمايزت الجامعات السعودية في 10 تخصصات رئيسة، من بين 11 تخصصا؛ يتم تصنيف الجامعات العالمية فيها، حيث حصلت جامعات المملكة على عدد من المراكز المميزة، منها المركز الـ47 عالميا في العلوم الفيزيائية والمركز الـ56 عالميا في علوم الحاسب والمركز الـ57 عالميا في الهندسة.كما جاء التخصص السريري والصحي الأعلى بتصنيف 19 جامعة سعودية، وتخصصا الهندسة والعلوم الفيزيائية بتصنيف 18 جامعة سعودية في كليهما.
وتؤكد هذه المنجزات الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والجهود المبذولة؛ سعيا لتحقيق رؤية والوصول إلى ريادة المملكة في المجالات الحيوية كصحة الإنسان والطاقة والصناعة وغيرها من المجالات
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