تبادل المقاطع يشغل وقت 30 % من السعوديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تربية الأبناء على احترام الآخرين تمنعهم من اقتحام مساحاتهم الخاصة. أطلع أفراد أسرتك على عقوبات ومساوئ تصوير الآخر دون إذنه. وفقا للهيئة العامة للإحصاء فإن 96 % من السعوديين يستخدمون الجوال، وإن 30 % منهم يقضون وقتهم في تحميل وتبادل الصور والمقاطع القصيرة على المنصات الرقمية. وفقا للهيئة العامة للإحصاء فإن 96 % من السعوديين يستخدمون الجوال، وإن 30 % منهم يقضون وقتهم في تحميل وتبادل الصور والمقاطع القصيرة على المنصات الرقمية. وحسب نظام مكافحة الجرائم الالكترونية، فإن عقوبة تصوير الآخرين دون إذن تصل إلى السجن مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال. والعقوبة نفسها تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. أضرار تصوير حياة الآخرين





الإضرار بسمعة الأشخاص



التعدي على المساحة التي كفلها القانون



تسهيل الابتزاز والآثار المترتبة



تهديد العلاقات الاجتماعية



كيف نحفظ خصوصية الآخرين؟



تثقيف الأفراد بأهمية الخصوصية



توعية الأبناء بعدم التلصص على حياة وأفعال الآخرين



التربية على احترام الآخرين وعدم إنتاج ما يمسهم



عقوبة التصوير دون إذن



السجن مدة لا تقل عن سنة



غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال



إحدى هاتين العقوبتين



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