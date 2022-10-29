شكرا لقرائتكم خبر معرض الوحي بجبل النور يفتح أبوابه للزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما يتيح المشروع للزوار الاطلاع على جناح خاص لقصة نزول الوحي على نبينا محمد ﷺ، وذلك عبر عرض تقني شيق وجذاب.وأكدت معلومات حصلت عليها «مكة» أن الدخول حاليا مجانا وبدون رسوم، فيما حدد حي حراء الثقافي أوقات زيارة معرض الوحي بجبل النور، إذ يكون المعرض متاحا في الفترة الصباحية يوميًا عدا الجمعة من 8:30 - 2:30 ظهرا، والفترة المسائية يوميا من 4:30 - 10:30 مساء.
يشار إلى أن مركز جبل النور الثقافي الواقع على مساحة تزيد على 67 ألف م2 يضم بين جنباته:
- مركز الزوار
- متحف القرآن الكريم
- معرض الوحي
- طريق الصعود إلى الغار
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