شكرا لقرائتكم خبر معرض الوحي بجبل النور يفتح أبوابه للزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن برنامج الافتتاح التمهيدي لمشروع حي حراء الثقافي بمكة المكرمة، شرع معرض الوحي أخيرا في استقبال الزوار الراغبين في مشاهدة قصة نزول الوحي على الأنبياء عليهم السلام.

فيما يتيح المشروع للزوار الاطلاع على جناح خاص لقصة نزول الوحي على نبينا محمد ﷺ، وذلك عبر عرض تقني شيق وجذاب.

وأكدت معلومات حصلت عليها «مكة» أن الدخول حاليا مجانا وبدون رسوم، فيما حدد حي حراء الثقافي أوقات زيارة معرض الوحي بجبل النور، إذ يكون المعرض متاحا في الفترة الصباحية يوميًا عدا الجمعة من 8:30 - 2:30 ظهرا، والفترة المسائية يوميا من 4:30 - 10:30 مساء.

يشار إلى أن مركز جبل النور الثقافي الواقع على مساحة تزيد على 67 ألف م2 يضم بين جنباته:

