صيانة ألعاب الأطفال في 230 حديقة وموقعا سياحيا بالطائف

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وأوضح مدير الإعلام والاتصال المؤسسي للأمانة فايز الثبيتي، أن الأمانة تستغل الفترة الحالية لدعم أعمال الصيانة لألعاب الأطفال في كل المتنفسات، بما يضمن الأداء الأمثل لها، ولدعم الجانب الترفيهي بما يحقق رغبات الزوار، مهيبا بالمرتادين الحفاظ على هذه الألعاب، حتى يستفيد منها أكبر عدد من الأطفال على مدار العام.وبين أن الإدارة العامة للحدائق والتجميل عملت على معالجة مظاهر الخطورة في الألعاب، حتى تضمن توفير الأمان اللازم لفلذات الأكباد عند استخدام هذه المرافق، مع دعم كثير من المواقع بألعاب جديدة، لتعزيز عملية الفائدة المستدامة من هذه المجموعات، خاصة أن الطائف تعد من أهم مدن السياحة المحلية، وعليها إقبال سياحي كثيف، مما يزيد من نسبة تشغيل المرافق الترفيهية.
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