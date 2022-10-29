شكرا لقرائتكم خبر روبوتات ذكية لخدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد الوسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، لتطوير الخدمات في شتى المجالات، وتعزيز جهود المملكة وتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية.

ووفرت القيادة كثيرا من الروبوتات الذكية التي تعمل على خدمة المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام، منها «روبوت التعقيم» الذي يعمل لتعقيم جنبات المسجد الحرام، بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي، ويعمل الروبوت من 5-8 ساعات دون أي تدخل بشري، ويسع الجهاز 23.8 لترا، يستهلك منها لترين كل ساعة تقريبا، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 م2 كل جولة. وهنا نتعرف على 4 روبوتات ذكية تخدم المعتمرين وزوار المسجد الحرام.

الروبوت التوجيهي الذكي

يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، كل ذلك يتم عن طريق التحكم في الروبوت عن بعد، ويدعم الروبوت التوجيهي ١١ لغة، هي: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية). كما يحوي الروبوت شاشة ٢١ بوصة تعمل باللمس، يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء الرأي.

يعمل على توزيع عبوات ماء زمزم دون تدخل بشري، حيث يقوم بتوزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة، والتي تستغرق 10 دقائق، ‏ويعمل الروبوت 8 ساعات، ويتميز بالوقوف لـ20 ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا ‏يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.

روبوت توزيع المصاحف

يعمل »روبوت توزيع المصاحف«، بمستشعر ثلاثي لتجنب الاصطدام، ونظام ملاحي ذكي يدعم تحديد المواقع المحددة يدويا وآليا، ويعمل الروبوت الذي تشرف على تشغيله وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، داخل المسجد الحرام لتوزيع المصاحف والكتب، ويحوي 4 رفوف تتحمل أوزانا تصل الى 40 كجم.

روبوت التلاوات والخطب

الروبوت الذكي لتوزيع زمزم

يعمل الروبوت على عرض الباركودات لجميع المواد، بحيث يمكن للقاصد أخذ غايته بالتحميل وعرضه في جهازه الشخصي، كما يمكنه التواصل مع الزائر عبر أوامر صوتية، تمكن المستفيدين من الحصول على معلومات عامة عن الأئمة والمؤذنين، والجداول الأسبوعية.