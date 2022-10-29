الإيقاع بـ2465 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود يوميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قادت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إلى ضبط 17,255 مخالفا بواقع 2465 مخالفا يوميا في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 20 - 26 أكتوبر الجاري. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها، أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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