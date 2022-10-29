سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من إعصار باينج

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ودعت السفارة المواطنين في حالة الطوارئ، لا سمح الله، إلى التواصل على الأرقام الموضحة بموقع السفارة في تويتر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أهابت سفارة المملكة لدى جمهورية الفلبين بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن إعصار باينج، الذي ضرب كثيرا من المدن في جنوب الفلبين وإقليم لوزون والعاصمة مانيلا.ودعت السفارة المواطنين في حالة الطوارئ، لا سمح الله، إلى التواصل على الأرقام الموضحة بموقع السفارة في تويتر.

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