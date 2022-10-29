ما هي عقوبة المتحرش؟.. مستشارة قانونية تجيب

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كشفت رباب المعبي، المستشارة القانوينة، عن عقوبات المتحرش داخل المملكة سواء بالسجن أو الغرامات المالية.

وأضافت رباب المعبي، خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، إن العقوبة انقسمت إلى جزئين، الأول عقوبة المتحرش السجن لمدة سنتين، والجزء الثاني غرامة مالية تصل 100 ألف ريال، سواء كانت العقوبة السجن أو الغرامة أو الاثنين معا.

وتابعت: أن هذه العقوبات تطال كافة الأشخاص الذين ارتبكوا عملية التحرش أو المحرضين للتحرش أو المتفق مع المتحرش أو المساعد للمتحرش.

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Source almnatiq

