نادي الصقور السعودي يتوِّج 10 فائزين في منافسات الأسبوع الرابع لسباق الملواح

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توَّج نادي الصقور السعودي، اليوم ، 10 فائزين في شوط (شاهين قرناس) والشوط الثاني لفئة (حر قرناس) ضمن سباق الملواح (300 متر) الذي ينظِّمه النادي يومي الجمعة والسبت على مدى 6 أسابيع، بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى 12 نوفمبر المقبل، بجوائز إجمالية تبلغ 756 ألف ريال.

وشهد ختام الأسبوع الرابع للسباق إقامة الشوط الثاني لفئة حر قرناس، وتم تتويج الفائزين بهذا الشوط، إذ حقق دخيل الله بن خلف العوني المركز الأول، فيما جاء عمر بن محمد الخرَّاز في المركز الثاني، وحلَّ محمد بن صالح الشمري في المركز الثالث، ومحمد بن فهد الهاجري في المركز الرابع، وسلطان بن سالم العرجاني في المركز الخامس.

كما أقيم شوط فئة شاهين قرناس، حيث حقق ناصر بن جابر المري المركز الأول، وعبدالله بن جابر المري المركز الثاني، وحلَّ علي بن سعيد المري ثالثاً، ومحمد بن صالح الشمري رابعاً، وجاء سعيد بن عايض المري في المركز الخامس.

يذكر أن نادي الصقور السعودي رصد جوائزَ قيمةً لكل شوط، توزَّع على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 25 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على 15 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الرابع على ثمانية آلاف ريال، وصاحب المركز الخامس على خمسة آلاف ريال.

وتشارك في السباق ست فئات للصقور (فرخ – قرناس) وهي حر وشاهين وجير بيور وجير شاهين وجير تبع وقرموشة جير.

ويهدف نادي الصقور السعودي من هذا السباق إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصقور، وتدريب الشباب، وتطوير المهارات بالصقارة، وتمكين الصقَّارين من ممارسة هوايتهم.

ووضعَ النادي شروطاً وأحكاماً معينة لهذا السباق، أبرزها: أن يكون الحد الأعلى لعدد الصقور المشاركة في المسابقة لكل مالك صقرين للشوط، وألا يتعدى العدد الإجمالي للصقور المشاركة في الشوط الواحد 100 صقر، ولا يقل عن عشرة صقور.

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Source almnatiq

