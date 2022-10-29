شاهد.. رحالة سعودي يجتاز 55 يوما سيرا على الأقدام من جدة لقطر لحضور كأس العالم2022

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تمكن الرحالة عبدالله السلمي، من اجتياز 55 يوماً مشياً على الأقدام من جدة، لأجل حضور مباريات كأس العالم المقامة في دولة قطر بمساحة إجمالية 1500 كيلو متراً.

ووثق الرحالة السلمي رحلته إلى المونديال يوميا عبر الحساب الرسمي الخاص به على “تويتر”، موضحا أنه كان يقف في كل محطة خلال رحلته ليقضي فيها وقتا مميزا يتعرف خلاله على أهل المكان ويوثق سلسلة من الذكريات التي تحمل هوية كل محطة يشد رحاله إليها.

وأوضح “السلمي” في تصريحات له لقناة الإخبارية، أن أجمل ما كان في رحلته كان من الناس لافتاً إلى أن الشعب السعودي شعب كريم ومضياف ، يستقبلك أحسن استقبال.

ولفت عبدالله صاحب الـ 33 عاماً إلى أنه كل مساء ينصب خيمته ليستريح ويتناول العشاء ، ويتأمل قليلاً ثم ينام حتى يستيقظ فجراً للسير قبل اشتداد حرارة الشمس، موضحاً أن حقيبته التي يحملها على ظهره هي بمثابة بيته ففيها كل احتياجاته من بطانية ومخدة وسرير وإسعافات أولية وغيرها.

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Source almnatiq

