أخضر الصم يحقق البرونزية الثانية في الأولمبياد العالمي للبولينج بماليزيا

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حقق المنتخب السعودي للصم اليوم السبت الميدالية البرونزية في منافسات الفرق رباعي في بطولة الأولمبياد العالمي الصيفي للصم للبولينج الذي يقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من ٢٠إلى ٣٠أكتوبر ٢٠٢٢م الجاري.

وجاء تحقيق المنتخب السعودي للبرونز بعد أن حل في المركز الثالث في منافسات الفرق حيث حقق المركز الأول منتخب كوريا الجنوبية وحصد لاعبوه الميدالية الذهبية وجاء منتخب ماليزيا في المركز الثاني وحصد لاعبوه الميدالية الفضية والأخضر في المركز الثالث وحصد لاعبوه البرونز ومنتخب تايبية في المركز الثالث مكرر وحصد لاعبوه كذلك البرونز.

ومثل المنتخب في مسابقة الفرق اللاعبين “بسام عريف وباسم عريف وبلال عريف وفهد الرميح ومحمد عريف وعبد الله الرميح” ويمثل فريق السيدات في هذه البطولة اللاعبات ” لجين النجار ودعاء بخاري ودعاء العرياني ومروج النويهي ” ويشرف المدرب ماجد العصيلاني على المنتخب فنياً .

وتعتبر هذه الميدالية هي الثانية للمنتخب في البطولة بعد أن حقق الميدالية البرونزية الإثنين الماضي في منافسات الزوجي ويشارك في البطولة 21 منتخب.

من جانبها هنأت رئيس البعثة وعضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم الأستاذ فايزة نتو اللاعبين وأعضاء المنتخب بتحقيق هذا الإنجاز متمنياً لهم التوفيق في منافسات الأساتذة غدا الأحد وتحقيق أفضل النتائج وتشريف الوطن في هذا المحفل الدولي للصم.

ونوهت الأستاذة فايزة بدور مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور سعيد القحطاني ومتابعته واهتمامه بكل تفاصيل المنتخب ومقدمة شكرها إلى القيادة الرياضية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائبه الأمير فهد بن جلوي على دعمهم واهتمامهم المستمر لرياضة الصم.



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Source akhbaar24

