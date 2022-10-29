التقلبات والأمطار تتواصل على 3 مناطق

تواصلت السبت السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة، والتي حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة, امتدت تأثيراتها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك مناطق تبوك، والحدود الشمالية والجوف، كما تكون الضباب الكثيف على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية، على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجياً شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.