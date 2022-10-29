مهرجان للورد والتين بالمزاحمية

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس ناصر سالم المطيري لـ«دوت الخليج» أن محافظة المزاحمية تحظى بإنتاج أنواع وأصناف مميزة من الورد والتين، وتُعدّ من أجود وأفضل الأنواع التي تشكل بعدًا غذائيًا واقتصاديًا مهمًا.
وأكد المطيري أن مكتب الوزارة بالمحافظة وبمشاركة الجهات الحكومية أنهى جميع استعداداته للمهرجان لتعزيز الحراك الاقتصادي الزراعي وزيادة حجم المبيعات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتحقق المملكة الاكتفاء والأمن الغذائي والعمل على تذليل جميع الصعاب التي تواجه المزارعين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مواقع للأسر المنتجة وأن الدعوة عامة للجميع لزيارة المهرجان.
وتتميز محافظة المزاحمية بمزارع عديدة متخصصة في زراعة الورد والتين بأنواع متعددة، حيث يبلغ عدد إنتاج الورد سنويًا بـ 12 مليون وردة سنويًا وأنواع مختلفة كالورد الجوري بأنواعه وزهور الأقحوان والزنبق والجبسوفيليا، إضافة إلى العديد من نباتات الظل المزهرة.
كما تتميز بزراعة التين، حيث يبلغ عدد أشجار التين 265 ألف شجرة بأنواع مختلفة كالتين الإسباني الأخضر والتين البروان والتين السلطاني الأخضر بمعدل إنتاج 17 ألف طن سنويًا.
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