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شكرا لقرائتكم التعاون الخليجي يستنكر تصريحات ألمانيا تجاه قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، اليوم السبت، تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية الاتحادية نانسي فيزر تجاه دولة قطر.
وتفصيلًا: ندد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، بتصريحات فيزر في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، مؤكدًا موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين، بوصفها انتهاكًا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية.
مصدر فخر واعتزاز
وأضاف أنّ “دولة قطر ماضية في تحقيق الإنجازات واستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 يعد مصدر فخر واعتزاز مستحق”.
وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية القطرية، السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ وسلّمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر كأس العالم 2022.
رفض قطري
وقالت الخارجية القطرية، في بيان: إنها أعربت في مذكرة الاحتجاج عن “خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها فيزر في حق استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022″، كما طالبت بتوضيحات بشأن هذه التصريحات.
وقالت قطر: إن “استضافتها لبطولة كأس العالم تمثل إنصافًا لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود”، مؤكدة أنها “ماضية في تنظيم واحدة من أفضل البطولات من أجل إظهار حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح بين كافة الشعوب”.