شكرا لقرائتكم مكلّفون لا يشملهم قرار لائحة جباية الزكاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، الفئات التي لا يشملها قرار تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ، على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير 2019م.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن هذه الفئات تشمل ما يلي:

5 فئات مستثناة

– مكلف تحسب الزكاة المستحقة عليه وفقًا لقواعد حساب زكاة مكلفي التقديري

– مكلف طلب تطبيق القرار بعد مضي مدة الـ 60 يومًا

– مكلف لم يسحب الاعتراض أو الدعوى المرتبطة بالسنة المالية خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء الشروط

– مكلف عدل إقراره المرتبط بالسنة المالية بعد تاريخ سريان القرار

– مكلف طلب تطبيق القرار على سنة مالية يسري عليها القرار، ثم قام بالمطالبة بتطبيقه على سنوات سابقة تحصن قرار الهيئة الصادر بشأنها.