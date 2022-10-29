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مكلّفون لا يشملهم قرار لائحة جباية الزكاة

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الرياض - محمد الوسيري - حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، الفئات التي لا يشملها قرار تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ، على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير 2019م.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن هذه الفئات تشمل ما يلي:

5 فئات مستثناة

– مكلف تحسب الزكاة المستحقة عليه وفقًا لقواعد حساب زكاة مكلفي التقديري

– مكلف طلب تطبيق القرار بعد مضي مدة الـ 60 يومًا

– مكلف لم يسحب الاعتراض أو الدعوى المرتبطة بالسنة المالية خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء الشروط

– مكلف عدل إقراره المرتبط بالسنة المالية بعد تاريخ سريان القرار

– مكلف طلب تطبيق القرار على سنة مالية يسري عليها القرار، ثم قام بالمطالبة بتطبيقه على سنوات سابقة تحصن قرار الهيئة الصادر بشأنها.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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