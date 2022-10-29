شكرا لقرائتكم التأمينات تفوز بعضوية دائمة بالجمعية الدولية للضمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انُتخبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضوا دائماً في المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، كواحدة من ثماني دول بين كافة المنظمات والدول الأعضاء والبالغ عددها 322 منظمة.

الضمان الاجتماعي:

جاء ذلك ضمن أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي والذي اختتم أعماله يوم أمس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية بمشاركة العديد من القادة وصانعي القرار والخبراء في مجال الحماية والتأمين الاجتماعي حول العالم.

وعبّر معالي محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس عن اعتزازه بانتخاب “التأمينات الاجتماعية” عضواً دائماً في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، مبينّا أن انتخاب المؤسسة يدل على الدور الفاعل والأهمية البارزة التي تُساهم بها المؤسسة في برامج وأهداف الجمعية، حيث تُشارك المؤسسة بفعالية في برامج وفعاليات وملتقيات الجمعية والتي تسعى لتعزيز مفهوم الحماية التأمينية والتعرف على الفرص والتحديات التي تواجه المنظمات العاملة في هذا المجال.

دعم وتعزيز:

وأضاف النحاس أن انتخاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضواً دائماً في الجمعية سيعزز من تمثيل المؤسسة في الجمعية، كما سيسهم في دعم رؤية وأهداف المؤسسة المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق تأميني اجتماعي مستدام يفي بالالتزامات الحالية والمستقبلية بكل كفاءة مع تقديم منتجات وخدمات تأمينية مبتكرة للعملاء.

يُذكر أن المؤسسة قد وقعت على هامش المنتدى اتفاقية مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) لاستضافة المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي في عام 2024م والذي يعد أحد المنتديات الهامة وتنظمه الجمعية كل ثلاث سنوات على مستوى دول آسيا والمحيط الهادي ويجمع نخبة وقادة ومختصي الحماية التأمينية في العالم.