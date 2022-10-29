شكرا لقرائتكم 5 فرص لاختبار القدرات العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إن هناك 5 فرص لاختبار القدرات العامة للمستفيدين، و4 فرص لاختبار التحصيل الدراسي.

ولفتت الهيئة عبر حساب العناية بالمستفيدين على موقع تويتر إلى أن للمستفيد خمس فرص لاختبار القدرات العامة، وأربع فرص لاختبار التحصيل الدراسي، كما تتجدد فرصة إضافية بعد مرور ثلاث سنوات من أول اختبار”.

قيمة الرسوم

وفي وقت سابق، كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن الرسوم الواجب سدادها في حالة الرغبة في تغيير موعد الاختبارات الرقمية والورقية بالمركز الوطني للقياس.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يتطلب دفع مقابل مالي بقيمة 50 ريالاً في حالة تعديل مواعيد الاختبارات الورقية، على أن يتم التعديل خلال بدء فترة التسجيل المتأخر.

وتابعت هيئة تقويم التعليم أنه لا يتطلب سداد أي رسوم إضافية في حالة تعديل مواعيد الاختبارات الرقمية، حيث لا توجد فترة متأخرة للتسجيل.