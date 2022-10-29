شكرا لقرائتكم حق الزوجة في الفسخ بإرادتها المنفردة غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت المحامية سارة الحربي، أن نفقة الزوجة ملزم بها الزوج حتى لو كانت الزوجة ميسورة الحال، مشيرة إلى أنها تقاس وفق النظام على مقدرة الزوج.

كما كشفت الحربي خلال حديثها ببرنامج 120 عبر قناة الإخبارية، إمكانية فسخ القاضي عقد النكاح، بناء على طلب الزوجة دون التطرق للاشتراطات الموحبة للفسخ من القاضي.

فسخ العقد:

وقالت سارة الحربي، إن حق الزوجة في فسخ عقد النكاح بإرادتها المنفردة، غير صحيح، مشيرة إلى أن النظام قنن الحالات والذي ألزم فيها وجود الزوج والتأكد من مدى صحة الواقعة والحالة من عدم المعاشرة وعدم النفقة أو غياب الزوج.

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