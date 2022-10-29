شكرا لقرائتكم معلمة تروي قصة إنقاذها لطفل بعد ابتلاعه عملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روت المعلمة، غادة البلوي، كيفية إنقاذها حياة طفل كاد يختنق بسبب ابتلاعه قطعة معدنية.

وقالت غادة البلوي: “كنت أقف مع مجموعة من الأطفال، نقوم ببعض النشاطات الرياضية والألعاب، توجه لي أحد الأطفال كانت تبدو عليه علامات الاختناق، حيث كان يمسك برقبته من الجهة الأمامية وأصدقائه قالوا لي يا أبلة بلع ريال”.

وأضاف: “أثناء الإسعافات الأولية دخل في حالة الإغماء وتداركت أن الوضع خطير حيث بدت تتغير شفايف الطفل وانقطع عنه التنفس، واضطريت أوسع مجرى التنفس له، والأطفال يقولون حولي هتان مات”.

وتابع: “الوقت كان ضيق وما كان الوقت يسعفنا نتصل على الإسعاف، وأول ما غيرت مجرى العملية النقدية في حلق الطفل شهق ورجعت له الحياة”.