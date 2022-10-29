أمير الشرقية يدشن غداً توسعة مطار القيصومة بمحافظة حفر الباطن

︎ . المناطق_واس يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يوم غدٍ، توسعة مطار القيصومة بمحافظة حفر الباطن. ويلتقي سموه خلال زيارته لمحافظة حفر الباطن أهالي المحافظة. وأعرب صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته للمشاريع التنموية التي تخدم أهالي حفر الباطن. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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