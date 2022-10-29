أوكرانيا تعلق على قرار روسيا وقف العمل باتفاقية الحبوب

︎ . المناطق ـ متابعات قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، اليوم السبت، أن موسكو تهدد الأمن الغذائي العالمي وتنشر الجوع. جاء ذلك بعد تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق صادرات الحبوب، وفق “الحدث”. وأضاف أن روسيا تسعى لإغلاق ممرات الحبوب بذريعة كاذبة، داعيا المجتمع الدولي للضغط على موسكو للعودة إلى اتفاق صادرات الحبوب. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق مشاركة روسيا في اتفاق تصدير المنتجات الزراعية من المواني الأوكرانية، والذي تم بوساطة من الأمم المتحدة، في أعقاب الهجمات على سفن في شبه جزيرة القرم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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