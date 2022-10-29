توتنهام يخطف فوزًا قاتلاً أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي (فيديو)

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خطف فريق توتنهام فوزًا قاتلاً أمام نظيره بورنموث خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم بورنموث بهدف مُبكر سجله لاعبه كيفر مور في الدقيقة 22 قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 49 ليعود توتنهام بثلاثية قاتلة في الدقائق 57 عن طريق لاعبيه ريان سيسيغنون وبن دافيس في الدقيقة 73 وبيتانكور في الدقيقة 90+2.

ورفع فريق توتنهام رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 13 في المركز 14

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Source akhbaar24

