إيلون ماسك يتحدث عن تعديلات محتوى تويتر لأول مرة بعد الاستحواذ.. ماذا قال؟

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نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس تويتر، تغريدتين عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بعد ساعات من إعلان استحواذه على “العصفور الأزرق”.

التغريدتان اللتان نشرهما إيلون ماسك، البالغة حجم ثروته 222.5 مليار دولار بحسب فوربس، تتحدثان عن سياسة الإشراف على محتوى تويتر (Twitter) خلال الفترة المقبلة.

وتأتي تصريحات رئيس شركات تسلا وسبيس إكس وتويتر بعد ساعات من إتمامه صفقة الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار، والتي سارع بعدها لإقالة كبار المديرين في موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وكانت الخطوة الأولى لماسك بعد إتمام الصفقة هي إقالة القيادة العليا لشركة التواصل الاجتماعي التي اتهمها بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة، وهم باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي لتويتر، ونيد سيجال، المدير المالي لتويتر، وفيجايا جادي، رئيسة الشؤون القانونية والسياسات.

وفي تغريدة نشرها ماسك على حسابه الرسمي بموقع تويتر مساء الجمعة، قال إن تويتر سيشكل مجلساً لإدارة المحتوى يتمتع بوجهات نظر متنوعة على نطاق واسع، ولن يتم اتخاذ أي قرارات رئيسية بشأن المحتوى أو إعادة الحساب قبل انعقاد هذا المجلس.

ثم علق إيلون ماسك اليوم على التغريدة السابقة بتدوينة جديدة قائلاً “لكي نكون واضحين للغاية، لم نجرِ أي تغييرات على سياسات الإشراف على المحتوى في تويتر”.

وأعلن الأمير الوليد بن طلال، إنهاء تحويل حصته وحصة شركة “المملكة القابضة” في أسهم تويتر الحالية بقيمة 7 مليارات ريال (1.89 مليار دولار) إلى شركة تويتر الخاصة الجديدة، ليكون بذلك ثاني أكبر المساهمين في الشركة بعد إيلون ماسك.

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Source almnatiq

