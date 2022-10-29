أخضر الشاطئية يواصل تحضيراته لمواجهة البرازيل في كأس القارات

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واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية تدريباته اليومية في إمارة دبي، استعدادًا لمباراة منتخب البرازيل يوم (الثلاثاء) المقبل، في افتتاح مبارياتهما ببطولة القارات التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل.

وأدى (أخضر الشاطئية)، اليوم السبت تدريباته على ملعب نادي شباب الأهلي في دبي بقيادة مساعد المدرب تياغو سوزا، الذي عمد على رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين من خلال تكثيف وتنويع التدريبات اللياقية، قبل آن يتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات وتنفيذ عدد من الجمل الفنية، لتختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الملعب.

يذكر بأن (أخضر الشاطئية) يقع في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات (المستضيف) والبرازيل وأسبانيا.



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Source akhbaar24

