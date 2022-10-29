حذيفة مدخلي: الرياض وجهة سياحية عالمية.. ونحتاج إلى خيارات فندقية منخفضة التكلفة

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قال الدكتور حذيفة مداخلي، أستاذ إدارة وتسويق السياحة في جامعة جازان، إن الرياض أصبحت وجهة رئيسية للسياحة في المنطقة في الوقت الحالي.
وأضاف حذيفة مداخلي، خلال مداخلة هاتفية بقناة العربية، إن تكلفة التشغيل في الفنادق عالية جدا وعالية، موضحًا أن أسعار الفنادق في الرياض عالية، ولكنها ليس بنفس أسعار الفنادق في دول العربية بالمنطقة.
وتابع: أنه يجب وضع خيارات فندقية قليلة التكلفة من خلال الأعباء المالية حتى تكون الأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية، لافتًا إلى أن الرياض أصبحت وجهة سياحية وثقافية للعديد من السياح في مختلف دول العالم.
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Source almnatiq
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