كاد يلتهمها قرش قاتـل.. غطاسة أمريكية تنجو في اللحظات الأخيرة من مـوت محقق (فيديو)

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تمكنت غطاسة أمريكية من النجاة بحياتها في اللحظات الأخيرة، بعد أن كادت تقفز إلى فم سمكة قرش قاتـلة قبالة سواحل هاواي.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الغطاسة أوشن رامزي عبر حسابها على “انستقرام”، وهي تفحص المياه باستخدام قناعها كمرحلة أولى قبل القفز، إلا أنها تراجعت إلى الخلف سريعاً بعد أن شاهدت سمكة القرش متجهة نحوها.
وأبان الفيديو سمكة القرش وهي تفتح فمها محاولة التهام الغطاسة؛ لتعلق الأخيرة ساخرة: “ما أجمل حماسة هذا القرش لتحيتي”.
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Source akhbaar24
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