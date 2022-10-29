السفارة في الفلبين تحذر المواطنين من إعصار paeng

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الفلبين، بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية، بشأن إعصار «paeng» الذي ضرب العديد من المدن في جنوب الفلبين، وإقليم لوزون والعاصمة مانيلا. ودعت السفارة المواطنين في حالة الطوارئ، لا سمح الله، إلى التواصل على الأرقام الموضحة في موقع السفارة في «تويتر».



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