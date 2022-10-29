50 ألفا انضموا لـ"ادرس في السعودية"

وأكدت الوزارة أن عدد الطلبة الدوليين المسجلين بلغ أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، مبينةً أن المنصة متاحة حتى منتصف شهر يناير المقبل.
يذكر أن المنصة تخاطب الطلبة في مختلف دول العالم بعشر لغات عالمية.
ويوجد أكثر من 100 ألف خريج دولي، كما يوجد في جامعات المملكة طلبة وطاقم تعليمي من أكثر من 170 دولة.
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