تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يوما

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السفارة في الفلبين تحذر المواطنين من إعصار paeng
أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الفلبين، بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات...
50 ألفا انضموا لـ"ادرس في السعودية"
أتاحت وزارة التعليم في المملكة الفرص لجميع الطلاب من أنحاء العالم؛ للدراسة في مختلف جامعاتها المميزة، وذلك عبر التسجيل في منصة...
توحيد مصطلحات التعليم والتدريب الإلكتروني على مستوى المملكة
أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عبر موقعه الإلكتروني، مجموعة من مصطلحات التعليم والتدريب الإلكتروني الأكثر انتشارًا...
النيابة توضح الإجراءات المتبعة لحادث متعمد نتج عنه وفاة أو إصابة
أوضحت النيابة العامة الإجراءات المتبعة وطريقة سير التحقيق في الحـوادث المرورية، وعقوباتِ الحـوادث المُتَعمدة إذا ترتب عليها...
معدل بطالة النساء السعوديات هو الأدنى منذ 20 عاما
اليوم، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تطول قائمة السيدات اللاتي يشغلن مناصب قيادية، ضمن خطة عملاقة لتمكين...
محافظ ورئيس بلدية عنيزة يطلعان على عدد من المشاريع
اطلع محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ورئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني، وعدد من مسؤولي البلدية في جولة ميدانية، صباح...
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