تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يوما

السفارة في الفلبين تحذر المواطنين من إعصار paeng أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الفلبين، بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات... مانيلا: دوت الخليج مانيلا: دوت الخليج 04 ربيع الثاني 1444 هـ 04 ربيع الثاني 1444 هـ

50 ألفا انضموا لـ"ادرس في السعودية" أتاحت وزارة التعليم في المملكة الفرص لجميع الطلاب من أنحاء العالم؛ للدراسة في مختلف جامعاتها المميزة، وذلك عبر التسجيل في منصة... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 04 ربيع الثاني 1444 هـ 04 ربيع الثاني 1444 هـ

توحيد مصطلحات التعليم والتدريب الإلكتروني على مستوى المملكة أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عبر موقعه الإلكتروني، مجموعة من مصطلحات التعليم والتدريب الإلكتروني الأكثر انتشارًا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ربيع الثاني 1444 هـ 04 ربيع الثاني 1444 هـ

النيابة توضح الإجراءات المتبعة لحادث متعمد نتج عنه وفاة أو إصابة أوضحت النيابة العامة الإجراءات المتبعة وطريقة سير التحقيق في الحـوادث المرورية، وعقوباتِ الحـوادث المُتَعمدة إذا ترتب عليها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ربيع الثاني 1444 هـ 04 ربيع الثاني 1444 هـ

معدل بطالة النساء السعوديات هو الأدنى منذ 20 عاما اليوم، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تطول قائمة السيدات اللاتي يشغلن مناصب قيادية، ضمن خطة عملاقة لتمكين... جدة : يمن لقمان جدة : يمن لقمان 04 ربيع الثاني 1444 هـ 04 ربيع الثاني 1444 هـ

محافظ ورئيس بلدية عنيزة يطلعان على عدد من المشاريع اطلع محافظ ‫عنيزة‬ عبدالرحمن السليم ورئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني، وعدد من مسؤولي البلدية في جولة ميدانية، صباح... عنيزة: عبدالرحمن الفنيخ عنيزة: عبدالرحمن الفنيخ 03 ربيع الثاني 1444 هـ 03 ربيع الثاني 1444 هـ

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