النيابة توضح الإجراءات المتبعة لحادث متعمد نتج عنه وفاة أو إصابة

أوضحت النيابة العامة الإجراءات المتبعة وطريقة سير التحقيق في الحـوادث المرورية، وعقوباتِ الحـوادث المُتَعمدة إذا ترتب عليها وفـاةٌ أو إصـابات.

وذكرت أنه في حال وقوع حـادثٍ مروري ترتب عليه حقٌ عام، تباشرُ الإدارةُ المختصة إجراءاتِ الاستدلال ِ في الحـادث فورَ وقـوعه، على أن تُشعَرَ النيابة ُالعامة، ويُرفعُ إليها ملفُ القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

وأكدت النيابة أن من ارتكب حـادثاً مرورياً متعـدياً أو مفرطاً ونَتجت عنه وفـاة أو زوالُ عضو أو تعطيلُ منفعة أو جزءٌ منها، يعاقب بالسجن مدةً تصلُ إلى 4 سنوات، وغرامةٍ مالية تصل إلى 200 ألف ريال، دون الإخلال بما يتقرر للحق الخاص.