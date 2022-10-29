وذكرت أنه في حال وقوع حـادثٍ مروري ترتب عليه حقٌ عام، تباشرُ الإدارةُ المختصة إجراءاتِ الاستدلال ِ في الحـادث فورَ وقـوعه، على أن تُشعَرَ النيابة ُالعامة، ويُرفعُ إليها ملفُ القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
وأكدت النيابة أن من ارتكب حـادثاً مرورياً متعـدياً أو مفرطاً ونَتجت عنه وفـاة أو زوالُ عضو أو تعطيلُ منفعة أو جزءٌ منها، يعاقب بالسجن مدةً تصلُ إلى 4 سنوات، وغرامةٍ مالية تصل إلى 200 ألف ريال، دون الإخلال بما يتقرر للحق الخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة توضح الإجراءات المتبعة لحادث متعمد نتج عنه وفاة أو إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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