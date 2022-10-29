شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الفوز.. كولر يعلق على بعض النقاط السلبية فى مباراة السوبر أمام الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، عن مباراة الفريق أمس أمام الزمالك، حيث أشار إلى سعادته بتحقيق أولي ألقابه مع الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن الفريق ما زال سيتسحن فى الفترة القادمة، كما أن الفريق وقع فى بعض الأخطاء الساذجة فى مباراة السوبر، والتى سيسعي لتداركها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب المدرب عن إستيائه من بعض قرارات اللاعبين فى التمرير بوسط ملعب الفريق، خاصة أن الفريق كان بإمكانه الفوز بأكثر من هدفين إذا أحسن لاعبيه التمرير واتخاذ القرارات الصحيحة فى الوسط الهجومي للخصم، الشئ الذي أفتقده الفريق بشدة وخاصة فى شوط اللقاء الأول، والذي لم يصل فيه إلى مرمي الزمالك سوي فى مناسبتين.



كولر يشيد بالحضور الجماهيري فى الإمارات

وأشاد كولر بالحضور الجماهيري الكبير فى ملعب هزاع بن زايد، الأمر الذي يعكس شعبية الأهلى الكبيرة فى الوطن العربي، كما أن الأجواء وأرضية ملعب المباراة كانت حماسية للغاية، معربًا عن سعادته بتنظيم اللقاء، والذي خرج فى شكل إحترافى وجميل، على عكس مباريات الدوري المصري، والتى تحتاج لبعض التطويرات.



موعد مباراة الاهلى القادمة فى الدوري

ومن المقرر ان يواجه النادي الأهلى فريق الداخلية يوم الأربعاء القادم، ضمن الجولة الثالثة من مباريات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.