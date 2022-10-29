كرة طائرة – الأهلي يفوز أمام أبها بدورة الألعاب السعودية (صور)

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فاز فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي أمام نظيره أبها خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية. وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي ونظيره أبها، اليوم (السبت) بفوز فريق طائرة الأهلي بثلاثة أشواط دون رد.

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