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تحدث رئيس نادي التعاون سعود الرشودي عن اخر مستجدات ملف التجديد للاعب الفريق سميحان النابت.
وقال الرشودي في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”:” لم نحسم عقد سميحان النابت، ولن نفرط في نجوم التعاون، إذا رغب اللاعب في البقاء”.
وأضاف، أن ناديه سيقدم العرض على حسب الإمكانات المادية، ومن حق اللاعب القبول أو الرفض.
وأتم:” لم نقصر ولن نقصر، وسنحاول أن نقدم كل ما نستطيع للإبقاء على نجومنا في سكري القصيم”.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الرشودي: لم نحسم عقد سميحان النابت.. ومن حق اللاعب رفض التجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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