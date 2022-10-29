الرشودي: لم نحسم عقد سميحان النابت.. ومن حق اللاعب رفض التجديد

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تحدث رئيس نادي التعاون سعود الرشودي عن اخر مستجدات ملف التجديد للاعب الفريق سميحان النابت.

وقال الرشودي في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”:” لم نحسم عقد سميحان النابت، ولن نفرط في نجوم التعاون، إذا رغب اللاعب في البقاء”.

وأضاف، أن ناديه سيقدم العرض على حسب الإمكانات المادية، ومن حق اللاعب القبول أو الرفض.

وأتم:” لم نقصر ولن نقصر، وسنحاول أن نقدم كل ما نستطيع للإبقاء على نجومنا في سكري القصيم”.





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Source akhbaar24

