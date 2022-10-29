رئيس “الترفيه” يعلن عن مفاجأة منتظرة في معرض الأنمي بموسم الرياض

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن مفاجأة منتظرة في معرض الأنمي السعودي بموسم الرياض.
وأكد أنه ينتظر الإعلان عن أكبر حدث ضخم على مسرح معرض الأنمي السعودي، والذي انطلق قبل يومين ضمن فعاليات موسم الرياض، ويستمر لـ3 أيام.
وتعد هذه النسخة هي الثانية لمعرض الأنمي السعودي، ويضم أكثر من 30 تجربة لأفضل عروض الأنمي، والتي تحتوي كل واحدة منها على أنشطة ترفيهية مصممة لعشاق الأنمي.
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Source akhbaar24
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