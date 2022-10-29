︎ . المناطق_واس حددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك، مواعيدَ الدوام الشتوي غداً لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة للإدارة. وأوضحَ مدير عام التعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير أن الحضور إلى المدرسة سيكون عند الساعة 7:45 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 8 صباحاً، لافتاً الانتباه إلى أن مشاركة الأسرة المدرسة وتكامل العلاقة بينهما يساعد المدرسة على القيام بدورها وتحقيق أهدافها. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر تعليم تبوك يُحدد مواعيد بدء الدوام الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.