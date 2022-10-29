سلة السيدات.. أبها يفوز أمام الهلال في دورة الألعاب السعودية

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حقق فريق ابها لكرة السلة للسيدات الفوز على نظيره الهلال، مساء اليوم السبت، (56-41) ضمن منافسات كرة السلة “سيدات” في دورة الألعاب السعودية.

وفي المباراة الأولى ، استهل فريق الوحدة لكرة السلة للسيدات مشواره في دورة الألعاب السعودية، مساء امس الجمعة، بالخسارة أمام الوحدة، بنتيجة 51-20، وأقيمت المباراة في صالة نادي الهلال بالرياض.

واحتضن استاد الملك فهد بالرياض (ملعب الدرة)، مساء أمس الجمعة، حفلَ افتتاح أضخم حدث رياضي أولمبي وطني، بمسيرة رياضية هي الأكبر على مستوى المملكة.

وشهد (ملعب الدرة) عروضا فنية احتفالية، ترافقها الألعاب النارية، وعدد من الفقرات الشيقة والمتنوعة، التي تواكب أهمية وحجم هذا الحدث الرياضي الوطني الأول من نوعه.

وانطلقت صباح الخميس منافسات دورة الألعاب السعودية 2022، أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، والتي تستضيف العاصمة الرياض منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، في 20 موقعاً.



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Source akhbaar24

