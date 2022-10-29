شكرا لقرائتكم حساب المواطن: الدعم 10 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر نوفمبر، وفي حال انطبقت على المتقدم معايير الاستحقاق سيشمله الدعم بتاريخ 10 نوفمبر.

وتابع البرنامج أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية: هنا.

الإفصاح:

كما شدد حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق، على أهمية الإفصاح عن المكافأة المالية التي يتلقاها الطلاب، وذلك ضمن إجمالي الدخل الشهري للأسرة.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه يتم الإفصاح عن مكافأة الطالب من خلال اختيار الحالة الوظيفية للتابع “طالب” من خلال أيقونة “بيانات التابعين” ثم الانتقال إلى أيقونة “الإفصاح عن الدخل” والضغط على “إضافة دخل” واختيار اسم التابع والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

تحديث البيانات:

وفي وقت سابق، دعا برنامج حساب متابعات الخليج 365 المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.