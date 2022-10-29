شكرا لقرائتكم سالم الحبشي أهمل الضغط فتمكنت منه الأمراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحدث متابعات الخليج 365 سالم الحبشي عن رحلة الصبر والإرادة مع المرض وكيف استطاع تحمل معاناته مع الإصابة بمرض الفشل الكلوي والتي بدأت منذ إهماله في متابعة ارتفاع ضغط الدم.

إهمال صحي

قال سالم الحبشي في حديثه إلى قناة السعودية إن بداية إصابته بمرض الفشل الكلوي كان ارتفاع ضغط الدم وقت أن كان وزنه يصل إلى 158 كيلوجرام.

وأضاف الحبشي قائلًا إن إهماله في متابعة ارتفاع ضغط الدم تسبب له في مشاكل صحية كبيرة انتهت بالفشل الكلوي، وأن إهماله في صحته رغم نصائح أكثر من صيدلي بضرورة متابعة الأطباء لم تفلح في إقناعه.

3 جلسات

يداوم الشاب سالم الحبشي على متابعة عيادات غسيل الكلى لـ3 مرات أسبوعيًا، ويحضر جلسات الغسيل بثبات وصبر، ناصحًا بعدم الإهمال في الصحة كونها تاجًا على رؤوس الأصحاء.

اتجه رجال أعمال إلى إنشاء مراكز طبية متخصصة تحت إشراف وزارة الصحة للتخفيف من الضغط على المراكز الحكومية.