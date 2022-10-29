توقعات بانتعاشة قوية للسياحة السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن المملكة لديها سوق محلي للسياحة قوي للغاية، وأن السوق السعودي من أهم الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية.

السياح الصينيون

وأضاف الوزير، خلال تصريحات لسي إن بي سي الأمريكية على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أنه يأمل في أن تخفف الصين قيود كوفيد، التي قد تؤدي إلى تدفق السياح الصينيين.

وكانت المملكة العربية السعودية تجتذب حوالي 12 مليار دولار من العائدات سنويًا من 2.6 مليون حاج كانوا يشرعون في أداء مناسك الحج لمدة أسبوع.

سوق مهم للمملكة

وأوضح وزير السياحة أنه من المعتاد أن تكون الصين سوقًا مهمًا للغاية، لكنها لا تزال مغلقة، مضيفاً: هذا العام ، شهدنا إقبالاً كبيراً من السياح من مناطق في أوروبا والولايات المتحدة.

وواصل: أود التأكيد على أن بعض هذه القيود سهلة لأن السوق الصينية سوق كبيرة للغاية، ليس فقط للمملكة العربية السعودية – لجميع البلدان الأخرى.

كأس العالم

ويعتقد الخطيب أيضًا أن بطولة كأس العالم القادمة في قطر ستوفر آلاف الوظائف، حيث تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم في 20 نوفمبر وتستمر لمدة شهر.

وأعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، عن أنه سيتم افتتاح 12 ألف غرفة فندقية في المملكة خلال عام 2022، وهو ما يمثل أعلى معدل عالمياً.

خيارات سياحية متنوعة

وأضاف الخطيب في مقابلة مع قناة العربية، على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي تعقد في الرياض، أن المملكة لديها خمسة مواقع مسجلة في اليونيسكو بجانب سياحة المنتجعات. ولفت وزير السياحة السعودي إلى أن لدى المملكة خيارات سياحية متنوعة لشرائح السياح المختلفة.

ويمثل قطاع السياحة 10% من اقتصاد العالم ومن الوظائف، ويعتبر أكثر قطاع تأثر بتفشي جائحة كورونا، ويشهد قطاع السياحة عودةً ونمواً، وفي هذا العام عادت المملكة إلى 70% من مستويات ما قبل الجائحة.