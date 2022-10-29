مخاطر ماء الردياتير بالسيارة دون تغيير

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح خالد بن علي خبير أعطال السيارات مخاطر إبقاء ماء الردياتير في السيارة لأكثر من 18 شهرًا دون تغيير؛ وكونه قد يتسبب في أعطال مختلفة.

تخريب السيارة

قال خبير أعطال السيارات خالد بن علي في تصريحات لقناة الإخبارية إن تغيير ماء الردياتير بعد فترات طويلة يتسبب عند تغييره ومع دخول السائل الجديد في ارتفاع درجة الحرارة بالسيارة وصدور أصوات وتخريب في الطرمبة.

ارتفاع الحرارة

فسر بن علي ارتفاع درجة الحرارة مع طول بقاء المياه في الردياتير دون تغيير وبعد التغيير يحدث الارتفاع بأنها ناجمة عن زيادة نسبة التراكمات والصدأ الذي يتكوم بفعل طول مدة السائل وتذهب مباشرة مع أول تغيير للسائل لتسد الطرمبة فتحات والردياتير.