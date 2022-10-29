شكرا لقرائتكم الحج: تمديد تأشيرة العمرة لـ 90 يومًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يومًا، داعية ضيوف الرحمن إلى المغادرة قبل انتهائها.

المغادرة قبل انتهائها

وقالت وزارة الحج في إنفوجراف صادر عنها، إنها مدة تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يومًا، داعية ضيوف الرحمن إلى التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنباً لمخالفة الأنظمة.

تأشيرة إلكترونية

وحسب ما ذكرته وزارة الحج في وقت سابق عن تأشيرة العمرة، فهي تأشيرة إلكترونية تمنحها المملكة لضيوف الرحمن الراغبين في أداء العمرة، وتتيح لهم حرية التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجميع مدن المملكة طوال مدة الإقامة.