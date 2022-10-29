ملعب مباريات كأسي السوبر الإسباني والإيطالي

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أفادت تقارير صحفية بأن مباريات بطولتي كأس السوبر الإسباني والإيطالي التي ستسضيفهما المملكة ستُقام على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
وتُقام مباريات كأس السوبر الإسباني من 3 مباريات خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2023، للعام الثاني على التوالي.
ويشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني كل من: ريال مدريد وفالنسيا وريال بيتيس وبرشلونة.
ويُقام كأس السوبر الإيطالي، في المملكة بعد غياب موسمين، يوم 18 يناير 2022، حيث ستجمع المباراة بين فريقي ميلان بطل الدوري مع إنتر ميلانو بطل الكأس.
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Source akhbaar24
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