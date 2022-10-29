وزير الخارجية الجزائري يستقبل نائب وزير الخارجية

︎

.

المناطق_واس

استقبل معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري السيد رمطان لعمامرة، في الجزائر اليوم، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك على هامش مشاركة معاليه في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى القمة الدورة (31).

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها، بالإضافة إلى استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالله البصيري، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

