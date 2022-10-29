تعليم الخرج يطبّق الدوام الشتوي في مدارس السيح والدلم غداً

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المناطق_الرياض

تبدأ إدارة تعليم الخرج غداً الأحد، تطبيق الدوام الشتوي في مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

وأكّدت الإدارة على مديري المدارس باعتماد الدوام الشتوي خلال الفترة المحددة، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7.00 ، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.15 صباحاً.

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Source almnatiq

