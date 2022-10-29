الجامعة العربية تؤكّد رفضها للمخططات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

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أكّدت جامعة الدول العربية رفضها وإدانتها لجميع المخططات والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على دعمها الكامل لنضال وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته في التصدي لهذه المخططات وإسقاطها من أجل استعادة وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة العربية “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة” بمناسبة الذكرى 66 لمذبحة كفر قاسم التي توافق اليوم.

ودعت الجامعة العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم تجاه عمليات القتل والتهجير اليومي والتصدي للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مطالبة بالعمل من أجل التوصل لحل شاملٍ عادلٍ قائم على دولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

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Source almnatiq

