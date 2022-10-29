10 نوفمبر.. انطلاق معسكر الفيحاء في دبي

︎

.



أفادت مصادر بأن فريق الفيحاء سيخوض معسكرًا إعداديًا في مدينة دبي الإمارات بداية من 10 نوفمبر ليستمر على مدار 17 يومًا.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن ثنائي التعاون اللذين تعرضا إلى الإصابة في الرباط الصليبي الموسم الماضي، سينضمان إلى المعسكر في دبي من لمواصلة برنامجهما التأهيلي بمتابعة الجهاز الطبي.

ويحتل الفيحاء المركز 15 ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب دوري روشن برصيد نقطتين.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

