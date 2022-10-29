خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس التركي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، للرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب خادم الحرمين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة للرئيس أردوغان، عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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