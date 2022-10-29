شكرا لقرائتكم هيفاء وهبي بحفل السعودية: المملكة صارت عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أول حفل لها بالمملكة ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تفاعلت معه بشكل كبير وقدمت فيه أشهر أغانيها التي أعجبت الحضور.

شكر للجمهور

وفور صعود هيفاء وهبي على المسرح، وجهت الشكر إلى الجمهور السعودي الذي حضر حفلها قائلة “مساء الخير على أهل الرياض، ومساء الخير على أهل السعودية، يسعدني كتير ويشرفني أني أكون موجودة اليوم لأول مرة بينكم في موسم الرياض، شكرا لوجودكم”.

المملكة عالمية

وأضافت بحماس: “شو ما أحكي ما قادرة عبر عن هالشعور حلو، وقد إيه هالشعور جواه أشواق كتير، بدي أشكر السبب اللي جمعنا الليلة، بدي أشكر هيئة الترفيه وروتانا والمستشار تركي آل الشيخ لجمعنا الليلة معًا، هالبلد الحلو يلي صاير عالمي من كل بلاد العالم يأتون إليه وإن شاء الله نقضي مع بعض وقت حلو”.

إشادة واسعة

وأشاد الجمهور بشكل كبير، بالحفل، ودشن المغردون، وسماً بعنوان “هيفاء وهبي في السعودية”، مشيدين بالحفل الذي تغنت فيه بأشهر أغانيها، واصفين إياه بأنه “فوق الخيال”.

يوم رائع

وتفاعل المغردون مع الحفل الذي شاركت فيه مواطنتها إليسا، مؤكدين أنهما قدمتا يومًا رائعًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت إحدى المغردات: “أحلى حفل وأحلى تفاعل جمهوري بالعالم”، وأضافت أخرى: “كنتي بتجنني وخطفتي قلوبنا و عقولنا بحضورك وأدائك، ضيفتي على المسرح فرح وسعادة بأغانيكي وصوتك”.

إليسا تخطف الأنظار

وشاركت في حفل أمس الجمعة أيضًا، ملكة الإحساس الفنانة اللبنانية إليسا، والتي خطفت الأنظار بإطلالتها وقدمت عددًا من أغانيها المشهورة وأشعلت الأجواء على مسرح محمد عبده بمنطقة أرينا بوليفارد رياض سيتي.