شكرا لقرائتكم أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الدكتور محمد مجاهد الزيات مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية إن الولايات المتحدة الأمريكية، تجاهلت البرنامج الإيراني لتطوير المسيرات على مدى 20 عامًا؛ لأن الهدف الأول لدى واشنطن كان البرنامج النووي.

البرنامج النووي أولًا

أضاف محمد الزيات في تصريحات لقناة السعودية أن الهدف كان في عهد الإدارة الأمريكية الديمقراطية برئاسة باراك أوباما الوصول إلى الاتفاق النووي الإيراني وتجاهل المخاطر المرتبطة بالبرنامج وتأثيره على المنطقة كلها وأيضًا عدم الالتفات إلى مطالب دول الجوار والتركيز على القضية النووية بالمقام الأول.

وتابع الزيات قائلًا: كان هناك قرارًا صادر عن مجلس الأمن يحظر التسليح على إيران أو الحصول على مساعدات عسكرية إلا أن المدة انتهت ولم تحاول أمريكا أو الدول الغربية تجديد القانون أو النظر فيه مرة أخرى أو ممارسة ضغوط على طهران للتوقف عن ممارساتها في المنطقة.

دور إيران

أشار مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية إلى أن تجاهل أمريكا أيضًا إلى مخاطر الدور العسكري الإيراني في المنطقة ومنح الحوثيين مسيرات وأسلحة، أيضًا اتضح ما تمثله طهران من ورقة ضغط على دول المنطقة تستخدمها واشنطن.